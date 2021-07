Il calciomercato della Juventus ruota tutto intorno alla decisione di Cristiano Ronaldo sul futuro. Il fenomeno portoghese si gode le vacanze, tra un indizio social eChe rischia di rimanere tale perché il club francese potrebbe fare un tentativo solo in caso di cessione di Mbappè, smanioso di vestire la maglia bianca del Real Madrid.Raccontavamo di una progettualità bianconera in base a quello che sarà il futuro di Ronaldo. Con la conferma dell’uomo dei record il mercato della Juventus vedrebbe pochi accorgimenti: Locatelli il nome più caldo. Allo stato attuale la linea l’ha tracciata Pavel Nedved che ha confermato il prossimo arrivo in ritiro di Cristiano.Prima del 25 luglio è atteso un nuovo confronto tra la dirigenza e l’agente Jorge Mendes che spinge per rinnovare il contratto per un’altra stagione. Al momento non risultano particolari aperture, nei prossimi giorni arriveranno anche le scelte definitive.