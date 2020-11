Il Manchester United continua a essere in qualche modo legato alla Juventus quando si parla di mercato. Oltre a essere la squadra di Paul Pogba, infatti, il club inglese secondo Don Balon sta cercando di concretizzare a Isco, storico pallino della Juve. Lo United avrebbe pronta una proposta di scambio da avanzare al Real Madrid: Isco in cambio di Donny Van de Beek, grande talento scuola Ajax che però non sembra essersi perfettamente ambientato alla corte di Solskjaer. L'operazione potrebbe avvenire alla pari senza conguagli dall'una o dall'altra parte.