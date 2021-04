Cinque anni di contratto e una clausola rescissoria da 100 milioni. Sarebbero questi i passaggi principali dell'offerta della Juve a Kaio Jorge, talento brasiliano del Santos in scadenza di contratto a fine 2021 secondo quanto riportato in Brasile. Ma c'è un grosso ostacolo: allo stato attuale sembra che Kaio Jorge non voglia lasciare con un pugno di mosche in mano il suo club, valutando pure l'ipotesi del rinnovo. Un anno fa, va ricordato, Santos e Juve erano state molto vicine all'accordo.