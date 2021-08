Kaio Jorge è atterrato a Torino. Il nuovo attaccante della Juventus è in Italia per iniziare, così, la sua nuova avventura col club bianconero. Classe 2002, l'ormai ex Santos è atterrato alle 10 un punto con un volo di linea, da San Paolo con scalo a Parigi, ed è pronto per recarsi al JMedicals per sostenere subito le visite mediche.



Contratto sino al 2026, con ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione, con 3 milioni che finiranno nelle casse del Santos (1,5 milioni subito e 1,5 milioni tra un anno), più una percentuale su un'eventuale futura rivendita del classe 2002. Nelle idee di Allegri sarà la quarta punta, pronta a crescere alle spalle di Ronalod, Dybala e Morata.