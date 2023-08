Kaio Jorge torna a calcare il campo dell'Allianz Stadium e lo fa con una prestazione convincente. Ben 3 reti messe a segno contro i giovani della Next Gen e segnali forti al mercato. Nel post-partita ai microfoni di Sky, l'attaccante brasiliano ha commentato: "Non giocavo da tanto tempo, sono molto felice di questa opportunità. Non mi aspettavo di giocare così tanto oggi, ma mi sento bene. Ringrazio i fisioterapisti, il mio in particolare che è stato bravissimo. Posso aiutare molto, sono molto contento, quella di oggi per me era un'opportunità buona, volevo giocare un po' di più e ho fatto bene". Poi la frecciata al mercato: "Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare qua".