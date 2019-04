Grigoris Kastanos racconta ai microfoni di Juventus TV l'emozione dell'esordio in Serie A con la maglia bianconera, nel match di sabato scorso contro la Spal. “Già avevo capito qualcosa il giorno prima durante la rifinitura", spiega il trequartista classe '98: "Ho lavorato tanti anni per arrivare a questo punto, ero felicissimo e aspettavo il momento per scendere in campo e aiutare la mia squadra a vincere lo scudetto. E’ stato il giorno più bello della mia vita, fin da piccolo il mio sogno era quello di debuttare con la Juve, in prima squadra. Dedico tutto alla mia famiglia, che mi è stata vicina anche nei momenti difficili, e alla Juve che ha creduto in me e mi ha fatto esordire in una delle squadre più forti del mondo”.