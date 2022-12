Moise Kean ha regalato alla Juventus il successo contro il Rijeka in amichevole e a Dazn ha commentato: "Ogni partita, ogni gol è sempre importante finché indossi la maglia della Juve, la cosa importante è lasciare il campo con un ottimo risultato. Ci stiamo allenando bene, adesso ci raggiungeranno quelli che hanno disputato la Coppa del Mondo, ci saremo tutti. La squadra sta bene, stiamo facendo delle ottime prove, adesso manca una partita per essere pronti per la ripresa del campionato".



SFIDA AL NAPOLI - Testa alla Serie A dunque, con la sfida lanciata al Napoli. Kean spiega: "A cosa puntiamo dentro di noi in campionato? Sicuramente c'è il Napoli, ma ci siamo anche noi. Sarà una bella competizione, è anche bello competere con ottime squadre come Napoli, Inter, Milan. Noi ci faremo trovare pronti, cercheremo di non sbagliare le partite in cui possiamo prendere più punti".