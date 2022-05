. L’unica certezza diper la stagione 2022/2023 si chiamaanche se quest’ultimo anche ieri contro il Genoa è parso molto corrucciato al momento della sostituzione.con quel contratto in scadenza, per Morata si cercherà di ottenere uno sconto dall’Atletico.protagonista di un errore incredibile al 93’ sul risultato di 1-1 quando non è riuscito a centrare la porta ormai sguarnita dal dischetto del rigore. L’attaccante azzurro ha l’obbligo di riscatto dall’Everton fissato a 28 milioni che si vanno ad aggiungere ai 7 del prestito e ai 3 di bonus.era stato molto perentorio nel prepartita sull’argomento Kean: "- ha detto a Sky - Io gli chiedo molto, il prossimo anno ci aspettiamo che i nostri attaccanti segnino di più perché è lì che siamo mancati”. Dichiarazioni che evidenziano quanto la Juve sia delusa dall’apporto da Kean.del classe 2000.non è così convinto che Moise possa diventare un valore aggiunto in futuro, l’obiettivo è quello di trovargli una soluzione anche con la formula del prestito con diritto che diventa obbligo al verificarsi di determinati obiettivi.nella capitale francese ma non ha ancora approfondito il discorso. Il problema della valutazione resta ed è importante, la Juventus non può permettersi delle minusvalenze.