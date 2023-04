Doveva essere uno stop di poco conto, invece Moise Kean continua a rimandare l'appuntamento con il rientro. Dopo la sosta era tornato col botto, suo il gol da tre punti per la Juve col Verona. Poi zero minuti con Inter in Coppa Italia, Lazio in campionato (per squalifica) e Sporting in Europa League: doveva giocare contro il Sassuolo, ma un problema muscolare lo ha fermato. E se prima sembrava potesse tornare tra Inter e Bologna, ora Max Allegri ha chiarito che serviranno almeno altri dieci giorni: quindi niente Lecce, forse tra Atalanta e Siviglia potrà tornare anche Kean.