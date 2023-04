Niente Inter. E poi si punterà il Bologna. Questo il programma per il recupero di Moise Kean, infortunatosi in allenamento dopo la partita d'andata con lo Sporting Lisbona. L'attaccante bianconero non recupera infatti nemmeno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, con Max Allegri che dovrà così rinunciare all'unica punta della Juve che ha trovato la via della rete dopo la sosta.