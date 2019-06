E’ sua buona abitudine professionale prendere e accettare quel che gli passa il convento e poi lavorare sul materiale umano che la società gli ha messo a disposizione. Forse non è totalmente vero ma, se le cose dovessero stare davvero a questo modo, il nuovo tecnico della Juventus questa volta farebbe cosa saggia a far sentire la sua voce prima che vengano attuati alcuni progetti relativi al prossimo organico bianconero i quali, se realizzati, potrebbero rischiare di incasinare non poco la sua gestione del lavoro.