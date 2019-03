Moise Kean ha appena compiuto 19 anni. Eppure ha già alle spalle una serie di lunghe e complicate trattative interne con la Juve. Circa due anni è durato il tira e molla per il primo contratto da professionista, tra la dirigenza bianconera e il suo entourage guidato da Mino Raiola ma che pure doveva tenere conto di una delicata situazione familiare. Ora tutto è cambiato, Kean è uno dei talenti in rampa di lancio su scala internazionale, la Juve lo sa e vuole rinnovare quel suo primo contratto sempre fermo alle condizioni originarie e con scadenza al 30 giugno 2020: ma sul piatto non c'è una questione economica, in tal senso l'accordo è vicino e non sarà un problema. Quanto il fatto che Kean e Raiola vogliono chiarezza e garanzie sul futuro da un punto di vista tecnico, sia in caso di permanenza che di partenza.