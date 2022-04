L'anno del riscatto, ma solo sulla carta.Circa 1100 minuti giocati tra campionato e coppe, per un totale di 34 partite, con solo cinque gol all'attivo, l'azzurro ha fatto fatica a trovare spazio e quando è stato schierato da Allegri non ha sempre convinto. Da metà gennaio, dal 2-0 contro l'Udinese griffato da un suo assist, l'attaccante cresciuto nel settore giovanile bianconero ha giocato solo due volte dal primo minuto, contro Empoli e Sampdoria, subentrando nelle restanti sette sfide,Per questo motivo in estate la Juventus è pronta a rivalutare i suoi piani, sportivi e soprattutto economici.che la scorsa estate l'ha ceduto in prestito oneroso di 7 milioni di euro (3 già pagati, 4 da pagare tra qualche mese) con obbligo di riscatto fissato a 28 al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023, con l'aggiunta di 3 milioni di bonus.Troppi soldi per un profilo che al momento è un'opzione di ripiego, un investimento eccessivo in un periodo nel quale bisogna spendere con cura i soldi a disposizione.La priorità della Juventus è quella di trovare l'accordo con l'Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata, per questo è necessario trovare una soluzione a Kean.. Leonardo ha ottimi rapporti con il suo agente Raiola, che potrebbe spostare ancora una volta il suo assistito. Per il suo bene, trovando una squadra nella quale possa sentirsi protagonista, e per quello della Juve, che risparmierebbe oltre 30 milioni di euro.