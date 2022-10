Una “mission impossible”, o quasi.dove ad aspettare gli uomini di Allegri ci sarà unche continua a volare in campionato e coppa. Per passare il turno, iIl primo step però prevede un successo martedì sera e per ottenerlo Max non può sbagliare la coppia d’attacco.- Solo qualche giorno fa sembrava blasfemo contestare lama le prestazioni die, soprattutto l’ultima contro, ne hanno rilanciato la candidatura.dopo quella mancata nel derby di una settimana prima e un periodo di astinenza che durava da aprile.. Il ragazzo di Verbania permette di allargare il raggio d’azione dell’attacco juventino e sa spaziare anche in zone che le altre due prime punte raramente toccano. Le voci sul futuro di Kean continuano a circolare ma la fiducia che l’allenatore gli sta infondendo è chiara.- Con l’Empoli la staffetta se la sono passata Vlahovic e Milik, con l’azzurro che è rimasto ancora in campo.Dovesse affidarsi però ai freddi numeri, il dubbio di Allegri potrebbe ingrandirsi.Da titolare o in corso d’opera però ora i bianconeri sanno di poter fare affidamento sul loro terzo attaccante. Per la qualificazione serve questo ed altro.