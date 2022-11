Parla così a Sky il match winner della Juventus contro il Verona, Moise Kean:



"Una vittoria molto importante per portarci avanti in classifica. Ora abbiamo l'ultima partita, dobbiamo dare anche lì il massimo. Era una partita con tanti spazi, il mister ha saputo farci giocare bene. Non è sempre facile giocare dopo tante gare di seguito, tutti insieme però abbiamo dato il 100% come gruppo".