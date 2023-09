Moises Kean resta sul mercato. La Juventus sta lavorando per cedere l'attaccante azzurro, che non è una priorità per Allegri. Nei giorni scorsi si è parlato di Milan, a caccia di un nuovo numero 9, ma Fulani e Moncada non hanno il suo nome sulla lista: per l'ex Paris Saint-Germain ed Everton, che ha incassato 28 milioni di euro dalla sua cessione ai bianconeri, resta in piedi la pista inglese, con il Fulham che cerca rinforzi offensivi. Anche se al momento non è arrivata nessuna proposta ufficiale.



MORATA SPERA - Il tempo stringe, anche per Alvaro Morata. Che dopo un'estate nel mirino di Inter e Roma, è rimasto all'Atletico Madrid. Ma sogna il ritorno a Torino, dove ritroverebbe Allegri, uno suo grande estimatore. I colchoneros lo valutano 21 milioni di euro, il costo della clausola, per la Juve un affare possibile solo in caso di cessione di Kean, valutato circa 25 milioni di euro.