L'ultima volta da titolare? 15 gennaio 2022, oltre un mese fa. Da allora, per, solo scampoli di partita: 16 minuti contro il Milan, 7 con il Verona, 9 con l'Atalanta e 16 con il Torino. Non ha più lasciato il segno: anzi, gli ingressi sono stati tutti frastagliati, mai in grado di dare un vero e proprio impatto nel match (soprattutto quando, di un impatto, la Juve aveva proprio bisogno). Moise si candida a una maglia da titolare e - se dovesse andare in campo dal primo minuto - sarebbe la decima volta che accade in questa stagione.Delle 3 reti siglate finora in A, tutte sono arrivate quando Kean è partito dal primo minuto...