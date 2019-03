Il momento di Moise Kean è arrivato. Per come si è messa la stagione della Juve, ora il baby fenomeno bianconero potrà trovare sempre più spazio. La doppietta con l'Udinese e lo spezzone con l'Atletico Madrid non sono che l'antipasto. Minutaggio importante, da consolidare al rientro dalla sosta. Perché questo può fare la differenza in sede di rinnovo contrattuale. Se la firma non è ancora arrivata, infatti, non è per una questione di soldi. Ma progettuale. Di questo si parla e si parlerà, a questo punto della crescita di Kean serve un piano chiaro e condiviso dalle parti. Quello di questa stagione, infatti, solo a tratti ha convinto l'entourage del giocatore, come dimostrano i tanti discorsi avviati dal suo agente Mino Raiola tra l'estate e l'inverno. SI FARA' – Il rinnovo comunque si farà. Questo è quanto trapela dal club bianconero, fiducioso a riguardo. D'altro canto, dall'ambiente del giocatore resta un nervo scoperto e un nodo da risolvere: il nervo è quello legato ad una trattativa partita un po' troppo tardi rispetto a quanto auspicato (scadenza 30 giugno 2020), il nodo è appunto progettuale. Se firma, poi Kean resta o parte? Se resta, vuole garanzie di un impiego via via crescente. Se parte, non vuole essere pedina di scambio e avere la piena facoltà di scelta della piazza, sia che si parli di prestito che di (ricca) cessione anche se con “recompra”. Su di lui intanto aumenta il pressing dell'Ajax, anche al di fuori dell'operazione De Ligt, così come da mezza Europa si osserva l'evolversi della situazione, nuovo Milan incluso. Ma il rinnovo si farà, filtra solo fiducia da casa Juve. Poi per sapere quel che sarà Kean è ancora presto.