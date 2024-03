Juve, Kean: 'Sono cambiato. Niente Atletico Madrid? Mi sentivo di aver deluso tutti'

Moise Kean è un protagonista mancato di questo campionato. L'attaccante della Juve non ha ancora segnato, è ai box da tempo per un infortunio e ha visto il suo passaggio all'Atletico Madrid a gennaio saltare quando pareva ormai fatto. Di questo e molto altro, il nativo di Vercelli ha parlato in un vlog sul proprio canale Youtube. Ecco le sue parole.



DELUSIONE - "Ero con mia madre e la mia famiglia e mi sentivo di averli delusi. E’ stata molto dura. Per un momento mi sono sentito deluso. Ma dopo mia mamma mi ha fatto capire che la vita non si fermava lì. Devo andare avanti, sono un uomo adulto e devo prendere le mie responsabilità e lavorare duro".



ALLENAMENTO - "Prima non sapevo cosa volesse dire lavorare duramente. Dicevo sempre: ho talento, perché dovrei lavorare duramente? Poi ho visto che le persone lavorando crescevano e io voglio essere al top per questo ho iniziato ad allenarmi così duramente".