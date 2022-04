L'attaccante della Juventus Moise Kean ha parlato a Sky e a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo:



"Terzo posto? Noi ci crediamo fino alla fine. E poi c'è una coppa da vincere. Giocare fuori casa non è facile. Soprattutto ora che il Sassuolo sta bene. Comunque siamo riusciti a portare a casa un buon risultato fuori casa. Io mi faccio trovare pronto quando il mister me lo chiede. Cerco di dare il 100% per la maglia e per la squadra".