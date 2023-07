, per quanto si debba ancora trovare un'intesa su valutazione complessiva e formula: la trattativa insomma è ancora lontana dal potersi definire già nel vivo, né tantomeno ai dettagli. Però non sembra questo l'ostacolo più grande se si parla di Franck Kessié alla Continassa.Perché le prime risposte incassate dalla dirigenza bianconera sono quelle di chi vuole prima capire meglio quale possa essere il suo ruolo nel Barcellona e poi di esplorare eventualmente il mercato in Premier o quello ricchissimo dell'Arabia Saudita.D'altronde prima bisogna gestire le cessioni, soprattutto a centrocampo: Arthur sta aprendo la via, Denis Zakaria attende l'accelerata finale del West Ham, il caso legato a Weston McKennie appare più complesso. E poi l'intreccio Vlahovic-Lukaku è oggi una priorità considerando come a centrocampo almeno numericamente non sembrano esserci urgenze. E