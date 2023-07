A un certo punto, la corsa per Davideha preso un'accelerata che ha tagliato fuori la Juve. E la virata in direzione Arabia Saudita di Sergejha visto sfumare anche l'altro obiettivo prioritario per il centrocampo.rispetto a quelli che hanno visto Frattesi e Milinkovic-Savic cambiare maglia.GIRAVOLTA – Secche smentite, queste filtravano dall'ambiente bianconero quando già negli scorsi mesi iniziava a circolare l'ipotesi Kessié. Altri gli obiettivi, prima di tutto. E un rinforzo a centrocampo in quella fase era previsto solo in caso di addio di Adrien Rabiot.una richiesta di informazioni è stata effettuata pur sapendo che dalle parti della Continassa rimane la volontà di lavorarci solo a fronte di unanche in virtù di un ingaggio a parametro zero come quello consumatosi appena un'estate fa. Dal canto suo il giocatore aprirebbe al ritorno in Italia.per sbloccare un mercato sempre complicato per i noti problemi di registrazione liste con la Liga. I