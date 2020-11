. In campionato potrebbe giocare, solo dalla lista Champions è fuori. Eppure la decisione presa a inizio stagione dalla società è stata portata avanti anche dal tecnico bianconero, per quanto un Khedira al meglio della condizione nel centrocampo a due possa fare molto comodo.Perché dopo aver rifiutato tutte le proposte della Juve per una risoluzione del contratto anticipata entro il 5 ottobre, l'ultima delle quali vicina al 40-50% dell'ingaggio da 6 milioni netti,– Arrivati a gennaio, in una stagione che prevedere lo stipendio suddiviso in dieci mensilità e non dodici, Khedira quella somma nel frattempo l'avrà già incassata.Ed è lì che si sta concentrando il lavoro del fratello agente Danny. Perché al netto di due stagioni condizionate dagli infortuni e un'altra che di fatto non è nemmeno cominciata per lui, Khedira può ancora fare comodo a tanti, soprattutto se in condizione. Chi lo ha già allenato, lo sa. Non a caso è sempre stato considerato il prototipo del giocatore perfetto per ogni tecnico, apprezzato dai suoi allenatori molto più che dai tifosi. Recentemente ha parlato anche pubblicamente di Jose Mourinho per esempio, ma anche di Carlo Ancelotti.Forse la pista giusta per convincere il tedesco a lasciare la Juve. Quella Juve che gli ha di fatto già detto che non serve più.