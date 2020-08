Sami Khedira non rientra nei progetti di Andrea Pirlo e la Juventus è al lavoro per l’addio. La dirigenza bianconera sta valutando come cederlo ed è disposta a rescindere il contratto, come è accaduto per Blaise Matuidi. Come riporta Tuttosport, a Khedira Paratici ha proposto la rescissione del contratto, che scade la prossima estate, così che il tedesco possa trovarsi un’altra squadra e il club risparmiare i 12 milioni lordi di ingaggio, ma il centrocampista nicchia perché per andarsene vuole una buonuscita, pari all’ultimo anno di contratto, circa 6 milioni.



Dopo due stagioni consecutive in cui ha racimolato appena 977 e 978 minuti, la Juventus non è più disposta a concedere deroghe: Khedira è un centrocampista che piace agli allenatori, dopo essere stato il pupillo di Massimiliano Allegri, ha conquistato anche Maurizio Sarri (tanto che ha scelto lui e “ha bocciato Emre Can, poi ceduto a gennaio), però il suo problema resta la tenuta fisica, che non dà alcuna garanzia. Siamo nella fase del muro contro muro, con il giocatore che minaccia di restare a carico per un altro anno se non viene accontentato: si tratta di trovare un accordo e poi Khedira potrà tornare scegliere il suo nuovo club.