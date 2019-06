Sami Khedira può dire addio alla Juventus. Dopo quattro stagioni in bianconero agli ordini di Massimiliano Allegri, il centrocampista tedesco ha le valigie in mano con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Complici i tanti problemi fisici accusati durante l’ultima stagione in bianconero, Khedira ha disputato solo 17 partite tra campionato e coppe con 2 gol totalizzati in Serie A. Mai il tedesco aveva giocato (e segnato) così poco da quando è approdato alla Juve dal Real Madrid, nell’estate del 2015. Khedira nei quattro anni in bianconero era diventato un pilastro nello scacchiere di Allegri: 5 gol in 25 presenze nella prima stagione; 5 reti in 46 partite nella seconda; addirittura 9 sigilli in 39 partite nella terza, prima del misero bottino nell’ultima annata in bianconero.







Con l’arrivo di Maurizio Sarri in bianconero, Khedira può salutare la Juventus. Per caratteristiche, il centrocampista tedesco non rientra nei piani del nuovo allenatore. Al momento, però, è di difficile collocazione sul mercato soprattutto a causa del pesante ingaggio (6 milioni netti a stagione più bonus fino al 2021). Tanti infortuni, un intervento al cuore, il rientro e poi l’operazione di pulizia artroscopica al ginocchio destro con recupero previsto a fine agosto. A causa del pesante ingaggio e dei numerosi problemi fisici accusati durante gli anni, è complicato per la Juve vendere il 32enne Khedira. In società inizia addirittura a prendere piede l’ipotesi di una rescissione consensuale, da valutare senza fretta insieme al giocatore e al suo entourage. La Juve ci pensa, non è un’ipotesi da escludere.