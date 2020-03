E se non è dato sapere quanto possa essere stata rilevante nella fuga anticipata del centrocampista tedesco da Torino, tra quelle non propriamente gradite nell'ambiente bianconero,. Non al Chelsea pure lui, ma magari accettando di riaprire canali antichi con squadre che lo hanno corteggiato senza convincerlo pienamente.che pretendeva non solo un trattamento economico come quello che avrebbe ottenuto, ma anche un ruolo da protagonista in un top club. Lo avrebbe ottenuto proprio restando alla Juve,i. Niente cessione, maglia da titolare e poi nuovi infortuni che lo hanno costretto a scivolare quasi nel dimenticatoio. Un altro anno è trascorso, così possono cambiare i piani.in caso di permanenza in Premier League, sarebbe pronto a compiere la propria mossa.E se è l'amore a chiamare, questa volta Khedira potrebbe davvero dire sì alla Premier.