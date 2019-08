Il piatto forte Dybala in queste ore ha apparentemente fatto calare il sipario sulle altre situazioni di giocatori in uscita dalla Juventus. Che non sono poche. Una di queste riguarda Sami Khedira, che attende di conoscere il suo futuro. La trattativa per il trasferimento del tedesco all'Arsenal, così come si era accesa, si è improvvisamente spenta. Non si è placata però la volontà della Juve di terminare il rapporto con il tedesco 1987, in scadenza di contratto con i bianconeri a giugno 2021. Così come è ancora viva la voglia dell'ex campione del Mondo di cambiare aria, dopo quattro stagioni a Torino.



ARSENAL PISTA ANCORA VIVA? - Resta da capire se quella che porta all'Arsenal sia ancora una pista percorribile, oppure se Paratici e Pastorello (l'intermediario che sta cercando una soluzione in uscita per Khedira) debbano guardare presso altri orizzonti. Ad oggi, la proprietà dei Gunners è molto fredda su Khedira, mentre Unai Emery, l'allenatore dell'Arsenal, preme invece per averlo. Ovviamente, dipenderà molto (se non tutto) dalle condizioni: l'Arsenal sarebbe disposto a prendere Khedira nel caso in cui quest'ultimo riuscisse a trovare un accordo con la Juve per liberarsi dal contratto (con buonuscita naturalmente), prelevandolo quindi a costo zero. Se è una condizione che può star bene anche ai campioni d'Italia lo scopriremo nei prossimi giorni.