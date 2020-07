La Corte d'Assise d'Appello conferma la sentenza di primo grado: sono stati condannati a oltre 10 anni di carcere i ragazzi della banda dello spray, che la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino scatenarono il panico tra la folla sotto il maxischermo che proiettava la finale di Champions League persa 4-1 dalla Juventus contro il Real Madrid. Il gruppo scatenò il caos con una bomboletta di spray urticante per rubare qualche collanina da pochi grammi di oro, i feriti furono 1672 e poi per le lesioni riportate morirono due donne.



Gli avvocati difensori di Aymene Es Sahibi e di Sohaib Boumadaghen (detto 'Budino', considerato il leader della gang) hanno preannunciato ricorso in cassazione, chiedendo i riqualificare il reato da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo.