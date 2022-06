A prescindere da come finirà l'affaire Di Maria e quello Zaniolo la Juventus ha di fatto bloccato Filip Kostic. Per l'esterno serbo dell'Eintracht è stato raggiunto un principio di intesa per un'operazione da 15 milioni di euro con al giocatore che è stato promesso un ingaggio da 2,5 milioni più bonus per 3+1 anni.