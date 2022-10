L'esterno della Juventus Filip Kostic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 3-0 rifilato al Bologna.



Felice per il tuo primo gol in bianconero?

"Sono felice per il mio primo gol e per la vittoria. Dobbiamo continuare così, dovevamo uscire da un mese difficile. Ringrazio Vlahovic per l'assist e spero presto di ricambiare.



Serviva un'atmosfera diversa rispetto alle ultime gare?

"Il supporto dei tifosi è sempre importante. Dobbiamo già pensare al prossimo match di Champions League e rimuovere quanto è successo nell'ultimo mese".