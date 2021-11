La Juventus vuole Dusan Vlahovic e per finanziare l'assalto all'attaccante serbo della Fiorentina è disposta a sacrificare sul mercato in uscita Dejan Kulusevski. Sul nazionale svedese ex Atalanta e Parma ci sono Arsenal e Tottenham, interessato anche a Vlahovic.



Il club bianconero valuta Kulusevski sui 40 milioni di euro e, sempre secondo Tuttosport,,in alternativa al centravanti viola pensa a Darwin Nunez del Benfica oppure a Julian Alvarez del River Plate.