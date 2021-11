Niente da fare però, il Parma non mollò l'osso e lo svedese arrivò in bianconero solo al termine della stagione, quando al posto di Maurizio Sarri c'era ormai Andrea Pirlo. Che gestì Kulusevski come un titolare, come un giocatore giovane ma già pronto, dandogli di fatto molto più spazio del previsto anche a causa dell'assenza prolungata di Paulo Dybala: quando la Juve si è trovata a fare sul serio, alla fine, Kulusevski c'era. Tanto da essere consideratoTutt'altro. Un paio di presenze da titolare, poi solo spezzoni anche se fino al match con la Fiorentina era sempre stato impiegato, convincendo solo raramente. Per ragioni tecniche, per poter rigirare il tesoretto su obiettivi più funzionali e maggiormente graditi. Il profilo di Dusana tale proposito è tutto fuorché un mistero.il cambio d'agente (ora con Alessandro Lucci) era già sintomo di qualcuno che volesse comunque ottenere qualcosa di meglio o di diverso. Se quell'offerta tanto attesa dovesse arrivare, Kulusevski la ascolterebbe attentamente. Negli scorsi mesi i sondaggi sono arrivati soprattutto da, ma lo svedese punta più in alto.attraverso bonus o una concorrenza che potrebbe infiammarsi. Gennaio è un mese complicato per fare cassa, in passato tanti top club si erano informati su di lui, dal Bayern Monaco ai due club di Manchester, passando per il Psg, senza dimenticare quel Tottenham che nel caso in cui Levy aprisse i cordoni della borsa potrebbe davvero fare sul serio per Kulusevski come per altri giocatori (vedi McKennie).