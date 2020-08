in vista della prossima stagione. Il trequartista svedese, arrivato dall'Atalanta via Parma, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:perché sarà una annata intensa, lunga e ho bisogno di riposare un po'. Ero convinto di poter fare bene a Parma, ma non mi sarei mai aspettato tutte queste cose. Sono molto soddisfatto e ringrazierò sempre il Parma, D'Aversa e i compagni.: all'inizio dovrò imparare tanto da compagni e staff. Sono pronto e farò di tutto per dimostrare che il club ha fatto bene a puntare su di me.. Oltre ad averlo conosciuto di persona, ho visto alcuni dvd su di lui: era davvero forte. Forse un po' gli somiglio nella facilità di corsa abbinata alla tecnica, ma io sono soltanto Dejan.Se quest'anno arrivano in finale Juventus e Atalanta tiferei per i bianconeri perché sono la mia squadra. Però sarò sempre grato all'Atalanta, che mi ha dato tantissimo fin da ragazzino. A Bergamo avevo un bel rapporto cone che potrò aiutare la squadra sia come esterno sia come mezzala, naturalmente deciderà l'allenatore come impiegarmi. A Parma un calcio nuovo perché nelle giovanili dell'Atalanta ho sempre affrontato squadre che si difendevano con dieci uomini dietro alla linea della palla.. Bruno e io siamo molto amici, è stata una fortuna per me incontrarlo. Mi ha dato molti consigli, soprattutto sull'alimentazione. Adesso, grazie a lui, mangio solo cibi biologici. Da un lato mi fa un effetto incredibile pensare di poter giocare con lui: quando lui era già CR7, io ero un bambino e lo ammiravo in televisione. Però mi trasmette anche molta fiducia pensare di aver raggiunto un livello tale da avere Ronaldo come compagno. Stupendo. Per fortuna l’ho già incontrato ed è stato super emozionante., ma quello che ci siamo detti non posso dirlo… Da fuori Cristiano può sembrare una star, ma parlandogli ho scoperto un ragazzo alla mano. Che emozione".. C'è solo da imparare dal suo percorso, a volte è stato anche capitano. Mi fa impazzire il suo modo di giocare: ha le giocate in testa e con il sinistro inventa magie che di solito si vedono solo alla playstation.per entrare velocemente nel gruppo. Matthijs ha appena un anno in più di me e si è già affermato alla Juventus".e sarà fantastico giocare anche con lui"., ma non so cosa succederà perché non sono cose che mi riguardano".: ha cambiato il calcio in Svezia e gli siamo tutti grati. Sono contento di essere riuscito a scambiare la maglia con lui"."Il mio numero di maglia? E' un segreto. Farò le vacanze in Svezia e in Macedonia, ma m