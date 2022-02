Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus e da poche settimane nuovo collaboratore della Salernitana, intervistato da TuttoJuve.com parla del recente mercato dei bianconeri: "Zakaria e Vlahovic stanno dimostrando il loro valore, la Juventus ha cambiato volto con il loro arrivo. La speranza è che possa continuare su questa strada. Per me serviva proprio un profilo giovane, affamato e goleador come quello di Vlahovic. Già nella Fiorentina aveva fatto vedere grandi cose, nella Juve ha semplicemente continuato a farle. E' un acquisto azzeccatissimo".