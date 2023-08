Nell’anno del centenario dellamancare l’appuntamento diè un piccolo sacrilegio laico. Eppure per la prima volta da molto tempo - fatta eccezione per il 2020, l’anno della pandemia - quella méta non sarà contemplata nella geografia del precampionato bianconero. Cos’era Villar Perosa? E’ un piccolo paese della Val Chisone, a quasi cinquecento metri sul livello del mare,Chiuderla con l’amichevole tra la prima squadra e la formazione Bche a Villar avevano eretto anche la tomba di famiglia.Più che una partita era una scampagnata. Perché, in genere, la gara finiva con una pacifica invasione di campo tra il 5’ e il 10’ della ripresa. Meno di un allenamento. Tuttavia era l’occasioneVillar forse da domani resterà un ricordo, sostituita da un più ordinato allenamento a porte aperte nello Stadium. Oggi sono attesi ventimila spettatori, lo stesso numero abituato a salire fino a lassù, ingresso gratuito, entusiasmo assicurato.abituati a farsi presentare i giornalisti, ad uno ad uno, anche per parlare d’altro. Di economia, finanza, politica o, più semplicemente, di vita. Tutto cambia e tutto finisce.