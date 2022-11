Tra le pieghe dei comunicati pubblicati ieri sera dalla Juventus per annunciare lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e l'imminente rivoluzione in seno al club bianconero, emerge la posizione assunta dalla dottoressa Daniela Marilungo, ex consigliere non esecutivo e indipendente della Società e membro del “Comitato Controllo e Rischi” e del “Comitato ESG” di Juventus, che ha rassegnato le proprie dimissioni con una dichiarazione separata.



Il comunicato ufficiale recita così: "La dott.ssa Marilungo ha motivato le sue dimissioni sostenendo l’impossibilità di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza anche, ma non solo, per il fatto di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter pienamente “agire informata” a fronte di temi di sicura complessità. Il Consiglio di Amministrazione ha preso nota dei commenti della dott.ssa Marilungo, non condividendoli. Ciononostante, il Consiglio di Amministrazione ringrazia la dott.ssa Marilungo per i suoi sette anni in Juventus".