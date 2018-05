Le nuove norme sul Fair Play Finanziario in vigore dal 1° giugno vedranno l’introduzione da parte della Uefa di un rigido obbligo di trasparenza a carico dei club europei. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con la riforma Ceferin le società saranno obbligate a pubblicare sul proprio sito i bilanci e le spese (aggregate) effettuate per gli agenti. Il quotidiano prende come esempio l’imminente arrivo di Emre Can alla Juventus, che pagherà una lauta commissione all’entourage.