Nel corso della sua intervista a Tuttosport, Yvan Le Mée, agente di calcio francese, ha detto la sua sui possibili obiettivi bianconeri a centrocampo:



"Occhio a Jorginho, che può diventare una opportunità vista la situazione del Chelsea. Ma il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre Tchouameni: è un fenomeno, anche per questo il Monaco non farà sconti...".