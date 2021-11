In occasione della presentazione del nuovo centro sportivo di Viareggio, il Marco Polo Sports Center costruito insieme al papà Marcello, l'agente di Gorgio Chiellini Davide Lippi ha parlato del futuro del difensore della Juventus: "Quando è a disposizione è complicato pensare che possa rimanere fuori, in questa squadra è ancora leader dentro e fuori dal campo. Si è visto anche in Nazionale, Chiellini fa ancora comodo".



RITIRO - "E' chiaro che prima o poi arriverà quel giorno, ma speriamo sia il più lontano possibile. Dipenderà da lui: Giorgio vuole giocare il più possibile e andare al Mondiale in Qatar, è un obiettivo che si è fissato. I problemi fisici? Sono acciacchi che capitano a chiunque".