. Dopo il summit di settimana scorsa, è in programma per oggi il faccia a faccia tra la dirigenza della Juve e, procuratore di. L'agente è arrivato poco prima di mezzogiorno alla Continassa, dove incontrerà Federico Cherubini e Pavel Nedved.Sul piatto c'è, chiaramente, il rinnovo del contratto della Joya. Che ora appare sempre più vicino, complice il ritorno in panchina di Max Allegri.Tra i nodi da sciogliere anche quello della clausola: Antun, infatti, vorrebbe inserire un vincolo tra i 40 e i 50 milioni di euro. Un'idea che non convince la Juve, specie per le cifre. La trattativa entra nel vivo, il secondo round è appena iniziato.