Vinicius Prates, agente di Rogerio, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve del futuro del terzino in prestito in questa stagione al Sassuolo dalla Juventus: "Rogério è andato bene, ha giocato 10 partite come titolare e sono molto contento di questo. In questo periodo è cresciuto tantissimo, infatti è riuscito a risultare anche tra i migliori in campo. È in una crescita fantastica. Juventus? I rapporti con sono positivi, procedono bene. La speranza è che abbiano un progetto per Rogério, magari quello di coinvolgerlo nella squadra principale come già affermavo. Lui merita un'opportunità".