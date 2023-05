Viglia di Europa League. Domani in semifinale la Juve farà visita al Siviglia per un ritorno infuocato. La squadra di Allegri parte dall'1-1, acciuffato in extremis allo Stadium, con la testata di Gatti e deve fare risultato in Spagna. Nel video sottostante l'ultimo allenamento dei bianconeri: tutti a disposizione tranne gli infortunati Bonucci, De Sciglio e Pogba, out anche Soule, già partito per l'Argentina con la sua nazionale.