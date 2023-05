Ma sono almeno quattro i fronti aperti su cui la Juventus è impegnata. Il campo, i tribunali, l'assetto societario, la Superlega. E potremmo aggiungerne un quinto: un direttore sportivo in grado di far uscire la società da un pantano-prigione di contratti capestro. Su quest'ultimo va in scena il tira e molla Giuntoli, orchestrato da uno che la Juve la odia: De Laurentiis.