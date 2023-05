Una è già certa di disputare il prossimo torneo di Serie A, avendo appena vinto quello cadetto, l'altra è ancora in corsa per evitare la retrocessione in B.

Nel frattempo, però, sia Frosinone che Lecce sembrano aver messo nel mirino il medesimo obiettivo di mercato.



Secondo quanto riporta TuttoB.com, ciocari e salentini starebbero provando ad aggiudicarsi le prestazioni di Gregorio Morachioli, esterno offensivo sinistro di proprietà del Bari. Arrivato in Puglia lo scorso gennaio a titolo definitivo dal Renate, il 23enne spezzino cresciuto nel vivaio della Juventus, si è reso protagonista di un ottimo girone di ritorno. Pur partendo titolare in due sole occasioni, Morachioli ha collezionato nove presenze in biancorosso, condendole con un gol (quello decisivo segnato in trasferta e in pieno recupero al Sudtirol) e tre assist.