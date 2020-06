Maurizio Sarri cerca i gol. La Juve, infatti, è solo il quarto attacco della Serie A. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione e le mosse del tecnico bianconero:"In questa stagione sono mancati tanto i gol dei centrocampisti e il recupero di Khedira, out tre mesi per un intervento al ginocchio, sarà determinante. Sami non è un fulmine di gambe ma è velocissimo di testa. Sa sempre dove arriverà il pallone ed è bravissimo ad approfittare degli spazi aperti dai compagni. Sarri puntava su di lui per giocare con Dybala falso nove, idea accantonata per la scarsa attitudine agli inserimenti degli altri mediani: la Joya ama arretrare per andare a prendersi il pallone, ma spesso nessuno ne approfitta. Khedira e anche Ramsey, non più trequartista ma mezzala, possono alternarsi sulla destra con licenza di sganciarsi per il tiro, mentre a sinistra Matuidi dovrà dare equilibrio e copertura".