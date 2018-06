21.02 Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Cancelo dovrebbe sbarcare tra le 22 e le 23.



20.40 Ci siamo, Joao Cancelo è pronto a iniziare la sua avventura con la Juventus. L'esterno portoghese, che l'Inter non ha riscattato, arriverà a Torino in serata con un volo privato, domani mattina sono previste le visite mediche al JMedical. Cancelo guadagnerà 3 milioni di euro netti per i prossimi 5 anni, al Valencia, che aveva necessità di vendere entro il 30 giugno andranno 40 milioni di euro. Al momento ci sono pochi tifosi ad attenderlo.