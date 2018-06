Secondo La Gazzetta dello Sport, non sono arrivati segnali di apertura per Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus. Tanto che il quotidiano assicura come Lotito abbia alzato un muro, valicabile solo con fiumi di milioni. "L'arte che praticherà Marotta e tutta la Juve per Sergej sarà quella della pazienza, aspettare il momento giusto", si legge.