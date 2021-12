Fabio Paratici gioca quasi in casa.. L'ex uomo mercato bianconero è stato mente e braccio dell'operazione Ronaldo, il dirigente che dopo l'addio di Marotta è stato promosso responsabile delle trattative. E così ha portato a Torino Cristian Romero, che dopo non aver giocato neanche un minuto con la Juve ha preso quando si è spostato al Tottenham.- Discorso che potrebbe essere simile a quello di. Per la Juventus non è un incedibile, ma le ultime prestazioni positive hanno convinto la società a valutare soltanto proposte importanti per il giocatore: servono almeno 35 milioni di euro per convincere Cherubini & co. a rimandare Weston tra le braccia di Paratici.- Stessa cifra - più o meno - che la Juve chiede per Dejan Kulusevski. Altro giocatore portato a Torino con la collaborazione dell'ex dirigente juventino che con il suo lavoro ha superato l'Inter all'ultima curva. L'idea di prenderlo e lasciarlo sei mesi a Parma per fargli finire la stagione 2019-20 è stata vincente, ma da quando è arrivato a Torino non è mai riuscito a esprimere tutte le sue qualità.Il Tottenham ci sta pensando per davvero, e oltre agli Spurs il giocatore piace anche all'Arsenal d Arteta. Paratici cerca rinforzi per gli Spurs e bussa in casa Juve, il mercato si accende con un vecchio amico.