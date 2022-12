238,1 milioni di perdite e un bilancio abbondantemente provato. È questa l'ultima eredità di Andrea Agnelli, presidente dimissionario, ma che rimarrà da azionista molto vicino al club bianconero. L'Assemblea di ieri ha approvato l'esercizio, ma non in toto perché, come riportato da Il Tempo, fra i passaggi bocciati c'è quello dei bonus per i dirigenti



PERFORMANCE SHARES - L'Assemblea ha detto no al programma ridefinito "Performace Shares" che garantiva l'assegnazione gratuita a ciascun manager di una remunerazione massima, definita in numero di azioni, subordinata al conseguimento di obiettivi di performance predeterminati.



STIPENDI APPROVATI - Approvato invece il capitolo stipendi con Arrivabene ad uscente in netta crescita rispetto all'anno precedente e arrivaot a percepire 1,08 milioni di euro. Agnelli si ferma a quota 520 mila euro totali mentre Pavel Nedved, vice-presidente uscente, è arrivato ad incassare 514 mila euro.