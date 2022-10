Federico Chiesa scalda i motori e si appresta a riassaporare l'atmosfera della partita vera a distanza di 9 mesi dal grave infortunio al ginocchio del gennaio scorso. Massimiliano Allegri ha mantenuto un profilo molto basso ogni qual volta è stato sollecitato sull'argomento, ma dopo due settimane di lavoro in gruppo, il giocatore della Nazionale ha pressoché completato l'iter per tornare a sentirsi a tutti gli effetti un giocatore della Juve e non è assolutamente da escludere il suo ritorno tra i convocati in occasione del match di questo venerdì contro l'Empoli.



PERCORSO COMPLETATO - In settimana Chiesa dovrebbe prendere parte ad un test amichevole organizzato principalmente per testare la sua tenuta fisica e comprendere se staff medico e di preparatori potranno effettivamente dare la luce verde. La speranza di Allegri è sempre stata quella di riavere un calciatore troppo importante nell'economia del gioco prima della sosta per il Mondiale, per poterlo riabituare mentalmente - in primis - alla normalità, un passaggio fondamentale per ritrovare nelle migliori condizioni possibili nel 2023. Troppo tardi forse per raddrizzare la rotta in Champions League (Chiesa è stato inserito nella lista Uefa di settembre), ma per la seconda, decisiva, parte di stagione la Juve avrà letteralmente un nuovo acquisto.